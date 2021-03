Escolas municipais de Guaratuba voltam às aulas no dia 15

Escolas municipais de Guaratuba voltam às aulas no dia 15

A Prefeitura de Guaratuba anunciou agora a pouco que o retorno às aulas será no dia 15 de março. O anúncio foi feito pouco depois de o governador Ratinho Junior divulgar o novo decreto, com flexibilização das medidas de restrição para enfrentar o coronavírus.

As aulas, no modelo híbrido, em que as crianças participam de aulas presencias e virtuais determinadas semanas, serão apenas para os alunos cujos pais ou responsáveis optarem pelo modelo. Os demais terão aulas apenas virtuais.

Na volta, será obedecido o limite do novo decreto do estado de 30% da capacidade das salas.

A prefeitura destaca que não é obrigatório o retorno presencial e que as equipes das escolas informarão quais turmas deverão voltar na semana do dia 15.