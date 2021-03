Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral

A Marinha alerta para ventos de até 33 nós (60 km/h), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná e São Paulo, ao sul de Santos, entre a noite desta sexta (5) e a noite de domingo (7).

Os ventos terão direção Nordeste a Noroeste, rondando para Sudoeste a Sudeste, uma informação importante para a navegação.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, o fenômeno é causado pela aproximação e passagem de uma frente fria.

A Marinha do Brasil alerta aos navegantes que consultem as condições do tempo antes de se fazerem ao mar e pede que haja ampla divulgação destas informações às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná