Litoral tem mais uma morte confirmada por covid: em Guaratuba

O Litoral do Paraná tem mais um óbito registrado neste domingo (14): um morador do bairro Piçarras, de 50 anos, que estava internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo, e faleceu no sábado (13).

Foram 27 novos casos registrados pela Secretaria de Estado da Saúde hoje: 17 em Guaratuba, 5 em Pontal do Paraná, 2 em Paranaguá, 2 em Morretes e 1 em Matinhos.

O Litoral tem 23.370 casos confirmados, 13.666 pacientes recuperados e 447 pessoas mortas pela covid-19.

O Paraná registrou hoje 3.802 novos casos confirmados e 93 mortes. E estado chega a 756.604 752.801 casos, 542.060 recuperados e 13.478 mortos.

O Brasil teve 43.812 novos casos e 1.127 mortes. Jo país chega a 11.483.370 confirmações, 10.063.808 recuperados e 278.229 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, há 1.141.333 pessoas com a doença hoje.