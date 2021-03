UFPR adia novamente a 1ª fase do vestibular

Vestibular na UFPR Litoral em 2018 – foto: Leonardo Bettinelli – UFPR / Arquivo

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná adia a aplicação da prova da 1ª fase do Processo Seletivo de Ingresso, que seria realizada no dia 28 de março.

A decisão vale também para as provas aos cursos do Setor de Educação Profissional e Tecnológica e ao cargo de Cadete Policial Militar e/ou Bombeiro Militar para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná.

O motivo é o agravamento da pandemia de coronavírus. “A nova data será definida tão logo se tenham parâmetros adequados para garantir a biossegurança dos envolvidos na prova de seleção, tanto em Curitiba quanto nas cidades do interior do estado”, informa a UFPR.