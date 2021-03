Catadores fazem protesto e são encaminhados para programas sociais

Foto: Prefeitura de Guaratuba / publicado pela Rádio Litorânea

Catadores de materiais recicláveis fizeram um protesto, na manhã de quinta-feira (18), e foram até a sede da Prefeitura de Guaratuba. Eles reclamaram do fechamento completo do comércio nos dias seguintes e pediram cestas básicas para se manterem.

Eles foram atendidos pela secretária do Bem Estar e Promoção Social, Lourdes Monteiro, que verificou a situação cadastral de cada uma para poderem receber benefícios dos programas sociais. De acordo com a Rádio Litorânea, a secretária constatou que a maioria das pessoas que estavam no local não possuía cadastro. Também foi verificado que alguns possuem cadastro, mas não usufruem dos benefícios.

Todos foram orientados a ir ao Cras para usufruir dos programas sociais existentes, inclusive para poder receber alimentos. O Cras funciona na rua José Nicolau Abagge, 1330, Cohapar – antigo Fórum.

Com informações da Rádio Litorânea