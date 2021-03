Suspeito de assalto em Itapoá é preso pela Polícia Rodoviária do Coroados

Um homem foi preso depois de capotar uma caminhonete ao fugir dos policiais rodoviários do Posto do Coroados, em Guaratuba. A situação aconteceu na noite de quinta-feira (18).

A notícia foi divulgada na Folha de Campo Largo (PR), com base no jornal São Bento Notícias (SC). Segundo a reportagem, três homens teriam invadido uma residência na Barra do Saí, em Itapoá (SC), renderam a família e roubaram vários objetos da casa. Na fuga, por volta das 21h50 levaram a Hilux, de cor prata, com placas de Campo Largo.

A Polícia Militar Rodoviária do Paraná foi avisada e ficou de prontidão, junto com a barreira sanitária instalada pela Prefeitura de Guaratuba para evitar a entrada de turistas diante da pandemia da covid-19, justamente no Posto Rodoviário do Corados, na PR-412.

Os policiais só abordaram o veículo quando ele se afastou da barreira da Prefeitura e fez o retorno em direção a Garuva (SC). Então, fizeram sinal para o condutor parar, mas ele não obedeceu, furando o bloqueio. Os policiais os perseguiram até que a Hilux capotou.

Os policiais prenderam o homem que dirigia a camionete, e os outros dois conseguiram fugir.

Correio com informações da Folha de Campo Largo / São Bento Notícias