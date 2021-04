Guaratuba suspende barreiras e libera praia nos finais de semana

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Com a redução do número de novos casos de covid-19, verificada nas últimas semanas, a Prefeitura de Guaratuba decidiu suspender as barreiras restritivas nas entradas da cidade.

Também vai liberar o acesso à praia (faixa de areia e calçadões), praças, jardins, rios e baía todos os dias da semana. Antes, era só de segunda a quinta. Ficam liberadas ainda as embarcações em marinas, iates clubes e também para a pesca profissional.

O acesso aos locais de lazer e às vias públicas fica limitado ao horário das 5h às 20h, atendendo o toque de recolher decretado pelo governo estadual, que proíbe a circulação de pessoas em espaços e vias públicas entre as 20h e as 5h.

Quadras particulares de futevôlei, vôlei de praia, beach tennis e tênis ficam liberadas de segunda a sexta, das 6h às 20h.

Permanecem proibidos os ginásios de esportes e o Estádio Municipa, pátios, complexos esportivos, equipamentos de ginástica ao ar livre, campos públicos de futebol sintético, quadras de esportes, pistas de skate, areas de lazer de uso comum de prédios e condomínios (salas de jogos, salas de uso comum, salas de TV, salas de computador, salas de leitura, espaços kids, academias, saunas, piscinas, playgrounds, salão de festas, churrasqueira e outras de uso comum).

O novo decreto municipal, nº 23.817, já está circulando na Internet antes mesmo de ser publicado no Diário Oficial do Município. Leia.