Prefeitura de Guaratuba faz reuniões setorizadas sobre medidas contra a covid

Reunião foi no pátio de escola como medida de prevenção – foto: Prefeitura de Guaratuba

Reunião da Vigilância Sanitária Municipal com a hotelaria, nesta quinta-feira (8), no pátio da Escola Municipal Adolpho Vercesi, discutiu medidas de biossegurança para o setor que poderão ser alteradas no próximo decreto sobre o funcionamento das atividades.

A reunião setorizada com o comércio foca especificamente nas peculiaridades da área de atendimento e serviço, outras reuniões já foram realizadas e haverá mais nos próximos dias. Nesta sexta-feira (9), já está marcada reunião com a área de academias e atividades físicas. O vereador Fabiano Cecílio, presidente da Comissão Covid da Câmara, participou da reunião.

Os empresários da hotelaria solicitaram que no próximo decreto sejam liberadas as áreas de lazer com ampla ventilação nos estabelecimentos. Prefeitura e empresários combinaram de continuar com a quarentena de 24 horas nos quartos e com a ocupação máxima de 50% da capacidade.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari, explicou sobre as análises epidemiológicas realizadas pela saúde para tomada de decisão e também sobre a matriz de risco que coleta e analisa os dados com metodologia aprovada por órgãos de Saúde e por institutos de pesquisas como a Fiocruz.