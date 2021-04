Litoral tem 7 mortes e 426 novos casos de covid

Secretaria de Estado da Saúde registrou, nesta terça-feira (13), mais 7 mortes por covid-19 no Litoral do Paraná: 3 em Paranaguá, 2 em Guaratuba, 1 em Antonina e 1 em Pontal do Paraná.

Foram registrados 426 casos: 285 em Paranaguá, 55 em Antonina, 46 em Guaraqueçaba, 31 em Pontal do Paraná, 6 em Matinhos e 3 em Guaratuba.

O litoral paranaense chega a 27.380 confirmações e a 655 mortes, um índice de 218,5 mortes para cada 100 mil habitantes da região. No Paraná é de 168,5 e no Brasil, de 170,6 óbitos / 100 mil.

No Paraná, a Sesa registrou mais 6.574 casos e 369 mortes. O estado já tem 885.201 confirmações e 19.410 mortes.

No Brasil foram confirmados mais 82.186 casos e 3.808 mortes. O país tem 13.599.994 de casos confirmados e 358.425 mortes por covid-19.