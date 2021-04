Guaratuba vacina pessoas com 64 ou mais. Confira como foi a vacinação até agora.

A vacinação contra a covid-19 avança no município de acordo com a disponibilidade de vacinas enviadas pelo governo federal, ressalta o Jornal de Guaratuba que circula desde sábado (24) e traz o gráfico detalhado sobre os grupos já atendidos e a serem atendidos.

O jornal também explica como a Secretaria da Saúde faz para evitar perdas de doses da vacina e como os idosos podem se cadastrar para aproveitar as sobras que eventualmente surjam.

Esta matéria se baseia na reportagem do Jornal, mas traz o gráfico atualizado do site da Prefeitura, que tem os números finais da sexta-feira (23).

Até então, antes da vacinação que acontece nesta terça-feira (27) com pessoas de 64 anos ou mais, 4.852 pessoas tomaram a 1ª dose e 2.648 a 2ª, num total de exatas 7.500 aplicações. Estão sendo atendidos atualmente os profissionais de saúde e idosos das diferentes faixas etárias.

Entre as pessoas de 80 anos foram vacinados 119,6% do público esperado, mostrando que havia mais pessoas nesta faixa etária. Destes, apenas 75,43% tomou a 2ª dose. Na faixa entre 75 e 79 anos 110,9% tomaram a 1ª dose e 86,93% a 2ª. De 70 a 74 anos a vacinação foi 94,30% (1ª) e 63,55% (2ª). Entre os trabalhadores de saúde, a cobertura foi de 107,24% (1ª) e 79,12% (2ª).

Em relação aos dados do Jornal, houve um ligeiro aumento na 2ª dose das faixas de 75 a 79 e de 70 a 74 e uma expressiva na 1 dose para faixa vigente, de 65 a 69.

Confira os detalhes no quadro ao lado, que mostra as fases vigentes e as próximas, com a população estimada de cada uma. O grupo prioritário, definido pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação.

Prefeitura faz cadastro de idosos para aproveitamento de sobras

O quadro da vacinação também mostra pessoas da próxima fase (60 a 64), que já tomaram, num total de 9. Isso acontece devido às sobras de vacina. Uma explicação e um cadastro foram feitos para estas situações. Entenda:

As vacinas têm um prazo de validade e algumas vacinas trabalham com frascos “multidoses”, em geral 10 doses no mesmo frasco. A CoronaVac, por exemplo, após aberto o frasco se não aplicada em até 8 horas perde o seu efeito.

A sobra de vacina ocorre em ações de vacinação onde o cidadão falta a vacinação agendada, ou ainda em ações com livre demanda onde não houve procura por todas as doses do último frasco aberto.



A Secretaria fez um formulário para cadastrar pessoas que estejam dispostas a ser convocadas ao final do horário de expediente, caso seja identificada a sobra de vacina, e se comprometem a estarem no local indicado no período máximo de 20 minutos após a convocação.

Cabe lembrar que somente serão convocadas pessoas pertencentes aos grupos prioritários. No presente caso só será aceito o cadastro para os grupos dos idosos, podendo no decorrer da campanha ser aberto para outros grupos.



Acesse o formulário para entender melhor e fazer o cadastro para sobra de vacina da covid-19.

Vacinação prossegue para pessoas com 64 anos ou mais

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Hoje, terça-feira (27), será vacinado o grupo com idade de 64 anos ou mais. A imunização ocorrerá novamente nos ginásios José Richa e do Coroados. Não precisa de agendamento para tomar a vacina, mas é preciso obedecer o horário específico da Unidade Básica de Saúde que pertence.

Ginásio José Richa:

9h – Caieiras e Mirim

10h – Figueira

13h30 – Piçarras

14h – Cohapar

No Ginásio do Coroados, para o público da UBS Coroados, das 9h às 11h.

Na quarta-feira (28) será feira a vacinação de 2ª dose para idosos e profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 9 de abril.

Ginásio José Richa:

9h – Caieiras e Mirim

10h – Figueira

13h30 – Piçarras

14h – Cohapar

No Ginásio do Coroados, para o público da UBS Coroados, das 9h às 11h.

Vacina Solidária – Nos postos de vacinação estão sendo coletados doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

É necessário levar a carteira de vacinação, documento de identidade e cartão SUS. É importante manter o cadastro atualizado na unidade de saúde a qual pertence.

Locais de Vacinação:

Ginásio de Esportes José Richa: R. José Nicolau Abagge, 1284 (Cohapar)

Ginásio de Esportes Irineu Lopes da Graça Filho: Av. Minas Gerais, S/N (Coroados)

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras – 3472-8749

UBS Coroados – 3472-8748

UBS Figueira – 3472-8746

UBS Mirim – 3472-8747

UBS Cohapar – 3472-8732

UBS Piçarras – 3472-8733

UBS Cubatão – 991513038

Com informações do Jornal de Guaratuba e Prefeitura Municipal