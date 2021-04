Dois acidentes interrompem BR-376, em Guaratuba

Foto: Grupo Clic Garuva

Dois acidentes com caminhões interromperam o tráfego da BR-376, em Guaratuba, nesta terça-feira (27).

Por volta das 7h, um caminhão que transportava 12 toneladas de tinta tombou no km 670,na pista sentido Santa Catarina. O motorista, de 62 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal São José, em Joinville.

Uma das três faixas permanece interditada neste início da tarde.

Por volta das 14h, houve mais um acidente com tombamento no km 675.

O condutor de uma carreta que transportava chapas de aço não conseguiu reduzir a velocidade da carreta, colidiu com um caminhão e alguns automóveis e tombou fora da pista. O motorista ficou preso nas ferragens e foi preciso ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirado. Uma faixa no sentido Santa Catarina foi bloqueada.