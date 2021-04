Itaipu by Bike: um jeito novo de visitar a usina

A beleza da paisagem se une ao prazer de pedalar. Foto: Divulgação/Turismo Itaipu

O Complexo Turístico Itaipu está lançando mais uma modalidade de passeio – e, dessa vez, sobre duas rodas. Neste sábado, dia 1º de maio, acontece o primeiro “Itaipu by Bike”, em que grupos de ciclistas poderão percorrer as ciclovias e trilhas no interior da usina, curtindo paisagens incríveis.

Para moradores de Foz do Iguaçu e outros municípios lindeiros, a atividade é gratuita. Basta preencher com antecedência o formulário disponível em https://bit.ly/itaipubybikelindeiros. Turistas podem se inscrever pelo site www.turismoitaipu.com.br, mediante pagamento do ingresso, de R$ 42. A idade mínima para participar é de 14 anos.

O passeio ocorrerá em dois horários: no pôr do sol de sábado, às 16h30; e nas manhãs de domingo, às 8h30. O percurso tem 19 quilômetros, duração estimada de 1 hora e 30 minutos e pedaladas sobre asfalto, terra, pedrisco e mato. Serão quatro paradas para recuperar o fôlego e se admirar as belezas da Itaipu.

Todos os cuidados foram tomados para garantir a segurança e a saúde dos participantes. Cada grupo terá no máximo 30 pessoas, que deverão usar capacete e máscara de proteção durante todo o percurso. Recomenda-se, também, o uso de protetor solar e garrafas d’água para hidratação.

O grupo será acompanhado por um monitor ao longo de todo o trajeto, além de um veículo para prestar assistência e fazer o reboque da bicicleta se for necessário. Uma ambulância também estará à disposição, em caso de emergência.

É importante reforçar que o passeio não contempla a bicicleta, ou seja, é necessário que cada um leve a sua própria bicicleta, que deve ser do tipo “mountain bike”.

Novo produto

Além do “Itaipu by bike”, o Complexo Turístico Itaipu continua oferecendo outras opções para turistas e moradores em busca de um passeio diferente. Na Itaipu Panorâmica, é possível conhecer os lugares mais incríveis da usina a bordo de um ônibus de dois andares. As belezas da fauna e da flora são o destaque no passeio Itaipu Refúgio Biológico e, no Ecomuseu, o visitante tem um encontro inesquecível com a história, a ciência e a tecnologia.

Para informações detalhadas de horários e compra de ingressos, visite www.turismoitaipu.com.br.

Lindeiros

Podem fazer o passeio gratuitamente os moradores de Diamante d’Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa, no Paraná; Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul; e Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú e Presidente Franco, no Paraguai.