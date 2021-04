Ratinho Junior inaugura obras e anuncia recursos para projeto na praia de Guaratuba

Foto: Gilson Abreu/AEN

A participação do governador Ratinho Junior nas comemorações do aniversário de 250 anos de Guaratuba, nesta quinta-feira, 29 de abril, é destaque na Agência Estadual de Notícias.

“Como parte das celebrações, ele inaugurou três importantes obras que contam com o financiamento do Governo do Estado. O investimento é de R$ 6,5 milhões – o governo federal destinou mais R$1,77 milhão, totalizando R$ 8,27 milhões”, informa a AEN.

A primeira obra inaugurada foi o Parque Municipal. “O acanhado Estádio Prefeito Acir Braga se transformou em um imenso complexo esportivo, com pistas de caminhada, skate, quadras de futebol e academia ao ar livre, entre outros equipamentos de lazer. Os recursos para o local totalizaram R$ 3,78 milhões”.

“O Governo finalizou, também, as construções do Centro de Atendimento à Infância e à Adolescência (R$ 1,053 milhão) e da primeira fase do Centro de Eventos Municipal (R$ 2,7 milhões)” – que prefeitura deu o nome de ‘Espaço Litoral’. “O projeto é transformar o local, que já abriga biblioteca, espaço para shows e apresentações culturais, no Centro Cívico de Guaratuba, com o agrupamento das diversas secretarias e unidades dos Poderes da cidade.”

“Sempre tratei o Litoral do Paraná como prioridade da gestão e é por isso que as obras estão acontecendo. Guaratuba é uma cidade extremamente bela e importante para a economia do Estado. É uma honra para mim, como governador, participar deste aniversário de 250 anos da cidade e poder entregar projetos tão importantes”, afirmou Ratinho Junior.

O governador lembrou que as três obras inauguradas nesta quinta-feira integram um pacote ainda maior de intervenções por parte do Estado na cidade litorânea. De acordo com a prefeitura local, são 14 convênios em execução, além de um formalizado e outro já finalizado. Somadas, as ações alcançam R$ 17,9 milhões, com contrapartida municipal de R$ 870 mil.

Dos contratos em andamento, oito são operações firmadas com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, com destaque para a revitalização da orla da praia central (R$ 3,6 milhões) e convênios para pavimentação asfáltica (R$ 2,3 milhões).

Há, ainda, parcerias entre Guaratuba e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, de pouco mais de R$ 1 milhão, com destaque para a implantação do projeto cozinha-escola, além de convênios com o Instituto Água e Terra (IAT), ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

Ponte e engorda da praia

Na solenidade, o governador Ratinho Junior confirmou também o planejamento para a execução de dois projetos estruturantes essenciais para o desenvolvimento sustentável de Guaratuba: a sobre e a engorda da areia das praias do município, seguindo o modelo que está sendo planejado para Matinhos.

Ele lembrou que o Estado está finalizando os detalhes para a contratação da empresa que vai elaborar os estudos preliminares de engenharia e Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da implantação da Ponte de Guaratuba.

“Estou muito otimista com a Ponte de Guaratuba. Temos que vencer a burocracia para que nada atrapalhe este grande projeto. A certeza é que estamos dando todos os passos para resolver um problema antigo do Litoral”, afirmou o governador.

Já em relação à engorda da praia, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo informou que existe um problema de erosão marinha em Guaratuba, que já é de conhecimento do IAT. O órgão busca agora a melhor maneira de viabilizar os estudos para a solução do problema na região. “Quem sabe neste semestre já possamos contratar o projeto e deixar a orla de Guaratuba ainda mais agradável”, afirmou Ratinho Junior.



























Fotos: Gilson Abreu e Jonathan Campos/AEN

Fonte: AEN