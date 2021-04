Avistamento de mergulhão-grande é um bom sinal para a baía de Paranaguá

Presença do animal indica escassa ou ausência de contaminação da água e do entorno. Foto: Leonardo Deconto

Um mergulhão-grande foi fotografado pela primeira vez durante monitoramento da avifauna na baía de Paranaguá. O fato ocorreu em março e foi divulgado nesta quinta-feira (29).

O fato é comemorado, pois sua presença indica a qualidade da água. Entre mais de 20 programas ambientais desenvolvidos pela Diretoria de Meio Ambiente da Portos do Paraná está o de Monitoramento da Avifauna, que faz levantamentos visuais e fotográficos de cetáceos (golfinhos e toninhas), quelônios (tartarugas) e aves em diferentes pontos da área de influência dos portos paranaenses.

O nome científico do animal é Podicephorus major. “A aparição do animal é motivo de comemoração. Os mergulhões são verdadeiros indicadores ecológicos, sua presença em um corpo d’água é indício da escassa ou total ausência de contaminação”, afirma o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Santana.

“É uma ave migratória, ela nidifica no Rio Grande do Sul e no outono/inverno migra para o norte. Não é uma espécie de fácil registro, tanto que o último feito na região aconteceu em Guaraqueçaba, em 2016”, explica Juliana Lopes Vendrami, bióloga da Portos do Paraná.

É a maior espécie conhecida de mergulhões, mede entre 67 e 77 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1,6 quilo. Apresenta a cabeça e a cara pretas na fase reprodutiva, com um pequeno, porém distinto topete occipital. Tem bico longo e afilado, pescoço comprido e castanho, dorso acinzentado e peito branco.

A curiosidade fica por conta de sua vocalização, que é forte e sonora, assemelhando-se a um miado descendente “éo”, “oo-o”, “ook…”. Em época de reprodução, produz um grande ninho flutuante, onde põe de dois a quatro ovos grandes, alongados e brancos. Quando avistada, a ave se banhava tranquilamente próximo da comunidade de Europinha. O registro é do consultor Leonardo Deconto.

Fonte: AEN / Portos do Paraná