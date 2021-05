Guaratuba inicia vacinação contra covid para 61 anos ou mais

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba fará a vacinação contra covid-19 das pessoas com 61 anos ou mais nesta quarta-feira (5).

A imunização será feita durante todo o dia nos ginásios de esportes José Richa e do Coroados. Também ocorrerá em drive thru no Espaço Litoral (Parque de Eventos), pela manhã, das 9h às 11h30.

Não precisa agendamento para tomar a vacina, mas deve-se obedecer o horário da Unidade Básica de Saúde a qual a pessoa pertence.

Ginásio José Richa:

9h – Caieiras e Mirim

10h – Figueira

13h30 – Piçarras

14h – Cohapar

No Ginásio do Coroados, para o público da UBS Coroados, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

É necessário levar a carteira de vacinação, documento de identidade e cartão SUS.

Na quinta-feira (6) acontece a vacinação de 2ª dose para idosos e profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 14 de abril. A vacinação ocorrerá apenas pela manhã, das 9h às 11h30.

Obrigatório levar a carteira de vacinação, documento de identidade e cartão SUS.

Vacina Solidária: Nos postos de vacinação estão sendo coletadas doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, Cras.

Locais de vacinação

Ginásio de Esportes José Richa: R. José Nicolau Abagge, 1284 (Cohapar)

Ginásio de Esportes Irineu Lopes Da Graça Filho: Av. Minas Gerais, S/N (Coroados)

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras – 3472-8749

UBS Coroados – 3472-8748

UBS Figueira – 3472-8746

UBS Mirim – 3472-8747

UBS Cohapar – 3472-8732

UBS Piçarras – 3472-8733

UBS Cubatão – 991513038

É importante manter o cadastro atualizado na unidade de saúde.

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Fonte: Prefeitura de Guaratuba