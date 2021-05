PM prende procurado por tráfico de drogas em Guaratuba

Na madrugada desta segunda-feira (11), policiais militares de Guaratuba, patrulhavam pela rua João Leopoldo Santana, no bairro Vila Esperança, quando observaram uma caminhonete Chevrolet S10, com placas de Palhoça/SC. Segundo os policiais, ao vê-los, o condutor “se portou de forma impaciente e suspeita”.

A inquietação do motorista despertou a desconfiança dos policiais que resolveram abordá-lo. Durante a busca pessoal e no veículo, nada de ilícito foi localizado. Mas, ao verificarem o nome do suspeito no Sistema de Investigação Policial da Secretaria de Estado da Segurança Pública foi encontrado um mandado de prisão contra ele, pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Guaratuba, válido até 2040.

O homem, de 26 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela equipe policial até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.

Fonte: 9º BPM