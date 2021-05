Paranaguá tem novo decreto de prevenção à covid

Foto: Secretaria de Comunicação Social de Paranaguá

O prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, assinou, nesta terça-feira (18), novo decreto com medidas para enfrentar a pandemia da covid-19. A informação foi divulgada hoje.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada depois de reunião por videoconferência com os demais prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), da qual Roque é o atual presidente.

A reunião tratou das próximas medidas que serão tomadas pelos municípios, diante do novo aumento de casos e das novas medidas do estado. Na segunda (17), o governador Ratinho Junior divulgou novo decreto, ampliando as medidas restritivas até 31 de maio. Entra as as novidades está a antecipação do horário do toque de recolher das 23h para as 22h e o retorno das restrições para o funcionamento do comércio aos domingos.

“Percebemos que mais uma vez o número de casos está aumentando no Paraná e por isso, um novo decreto foi assinado pelo governador. Não diferente das demais cidades, aqui em Paranaguá também sentimos esse acréscimo. A reunião foi importante para unificarmos dentro do possível, as ações que serão tomadas em prevenção ao Coronavírus nas cidades litorâneas”, afirmou Marcelo Roque.

Segundo Roque, os prefeitos concluíram que seguirão o decreto estadual com pequenas possíveis alterações conforme as peculiaridades de cada cidade. “Não descartamos também a retomada das barreiras sanitárias. Vamos avaliar mais pontualmente essa possibilidade”, ressalta.

Guaratuba – Guaratuba deve decidir as medidas que tomará na reunião do Comitê de Gestão da Crise da covid-19, marcada para a tarde desta quarta-feira (19). Além da prefeitura, participam representantes da Câmara de Vereadores, comerciantes, empresários da pesca, igrejas, escolas particulares e produtores rurais.

Decreto municipal

A Prefeitura de Paranaguá contará com novas restrições a partir desta quarta-feira (19) e seguirá integralmente o Decreto Estadual n.º 7.672/21, exceto, quanto ao horário de funcionamento do comércio local que se dará a partir das 9h de segunda a sábado e abertura das academias, que será a partir das 6h. No decreto estadual, de segunda a sábado, o comércio e outros setores não essenciais só podem abrir ao público das 10h às 22h com 50% de ocupação.

Algumas das medidas adotadas:

Seguindo o indicado pelo Estado, o decreto municipal reforça o toque de recolher e lei seca que ocorrerão das 22h até às 5h. Todo tipo de comércio e de atividades não essenciais também deixam de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers, academias e comércio em geral.

Nos outros dias da semana poderão abrir ao público das 9h às 22h com 30% de ocupação. Aos domingos e fora desses horários, durante a semana, só será permitido o atendimento na modalidade delivery.

Leia o Decreto Municipal nº 2.652 na íntegra

Confira o Decreto Estadual 7.672