Confira onde e quando haverá barreiras no Litoral do Paraná

Foto: Prefeitura de Paranaguá

A Prefeitura de Paranaguá montará barreira restritiva na BR-277, entre os km 11 e 12, para impedir a entrada de visitantes como medida contra a covid-19.

A Prefeitura de Matinhos informa que vai participar da mesma barreira do município vizinho neste sábado (29), ao meio-dia, até o domingo (30), no mesmo horário. Também informa que estará no local nos dois próximos finais de semana, começando nas sextas-feiras (4 e 11 de junho), ao meio-dia, e indo até os domingos (6 e 13 de junho, no mesmo horário.

Segundo novo decreto de Matinhos, nessas datas fica proibida a entrada e a circulação de veículos, motocicletas ou similares, que transportem turistas ou pessoas vindas de outras cidades, cuja justificativa para a entrada em Matinhos seja “a prática de turismo, esportes, lazer, descanso, férias, quarentena ou a realização de serviços/manutenção em imóveis que a espera não causa dano irreparável ou de difícil reparação”.

O Correio apurou que a Prefeitura de Guaratuba estuda montar barreiras apenas para o feriado de Corpus Christi, que acontece na quinta-feira (3), nas duas entradas da cidade, pela PR-412: no Posto da Polícia Rodoviária do Coroados e no acesso ao ferry-boat, na Prainha, em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger. As barreiras de Guaratuba devem funcionar já na quarta-feira (2), devido ao grande movimento que sempre acontece na véspera.

As prefeituras de Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba ainda não confirmaram que medidas vão adotar nestes próximos dias.