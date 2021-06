Litoral tem mais 183 casos confirmados de dengue

O Litoral tem mais 183 casos de dengue registrados no boletim semanal Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), divulgado nesta terça-feira (1º).

São 108 novos casos em Paranaguá, 37 em Guaratuba, 28 em Antonina, 4em Matinhos, 4 em Morretes e 2 em Pontal do Paraná.

De acordo com a Sesa, o total de casos confirmados no Litoral no período epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado, é de 3.414 infecções com a doença. A região contabiliza 3 óbitos desde agosto de 2020, sendo 2 em Paranaguá e 1 em Morretes.

Casos por cidade:

Paranaguá: 2.494 casos

Morretes: 328 casos

Antonina: 315 casos

Guaratuba: 215 casos *

Pontal do Paraná: 97 casos

Matinhos: 15 casos

Guaraqueçaba: 8 casos

No Paraná, o boletim semanal confirmou 1.507 novos casos da doença e 3 mortes, nos municípios de Medianeira, no Oeste, (86 anos, com comorbidade), Campo Mourão, no Centro-Oeste, (80 anos, com comorbidade) e Maringá, no Noroeste, (53 anos, sem comorbidade).

No estado, os dados acumulados no período epidemiológico registram 20.242 casos confirmados e 26 óbitos.

*Os números da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba são diferentes dos divulgados pela Sesa. O boletim do município da semana passada, divulgado na sexta-feira (28), informava que já havia 214 casos confirmados na cidade.