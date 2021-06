“Operação Baixa Temporada” prossegue no Litoral

No segundo dia da “Operação Baixa Temporada” em todo o Litoral, sexta-feira (4), foram abordados 12 veículos e 69 pessoas, além de vistoriados 4 estabelecimentos comerciais. Foram apreendidas, em duas situações, 41 gramas de maconha, 5 buchas de cocaína e 19 comprimidos de ecstasy. Houve a prisão de um homem, por tráfico de drogas, no Jardim Dom Pedro II, em Paranaguá.

Durante a operação, a Polícia Militar aborda pessoas e veículos, fiscaliza o comércio, e reprime ações criminosas nos municípios do Litoral do Paraná. Além do efetivo do Batalhão do Litoral, 9º BPM, participam equipes do do 17º BPM, de São José dos Pinhais, do 22º BPM, de Colombo, do Batalhão de Polícia de Guarda, de Piraquara), e do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Curitiba. A supervisão é do 1º tenente André Felipe Satel.

A Polícia Militar explica que a ação constituiu-se na saturação do policiamento em locais críticos, através do patrulhamento ostensivo, preventivo e repressivo, com a aplicação de bloqueios de trânsito, bloqueios táticos e abordagens policiais.

Novamente, apesar das restrições de circulação de pessoas, aplicadas pelo Decreto Estadual nº 7.716, de 25 de maio, foram encontradas pessoas após o toque de recolher das 20h, destaca a PM.

Procurado pela Justiça é preso em Guaratuba

Fora da “Operação Baixa Temporada”, em Guaratuba foi preso um homem procurado pela Justiça. Na tarde de sexta policiais patrulhavam pela rua Alcides Pereira, no bairro Vila Esperança, “local notório pela movimentação de usuários e traficantes de drogas”, segundo a PM, quando avistaram um homem, “já conhecido no meio policial pelo envolvimento com criminosos da região, em atitude suspeita”.

Os policiais verificaram o Sistema de Investigação Criminal e encontraram um mandado de prisão contra ele por condenação sem trânsito em julgado (ainda cabendo recurso).

Diante da situação, o jovem, de 19 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.