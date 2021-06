Guaratuba abre processo seletivo para agentes de endemias

A Prefeitura de Guaratuba abriu processo seletivo simplificado (PSS) para contratação, mediante análise de currículo, de profissionais na função de Agente de Endemias, para reforçar o combate à dengue.

São 20 vagas de ampla concorrência e salário de R$ 1.550,00 por 40h de trabalho semanais. As vagas são temporárias, com duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. A convocação para as vagas, informadas no Diário Oficial edição nº 776, será de acordo com a necessidade e a conveniência do município, dentro do prazo de validade do processo seletivo.

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores, mesmo em regime administrativo especial: ensino fundamental completo, ser brasileiro, nos termos da Constituição, ter 18 anos completos ou mais, estar em pleno exercício dos direitos políticos; ser julgado “apto” física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica determinada pela Prefeitura.

O processo seletivo consiste na avaliação de currículo, conforme exposto no Edital, que estabelece os critérios objetivos para análise:

1) Tempo de Experiência Profissional Prévia na profissão específica do cargo de Agente de Endemias ou Agente no Combate a Endemias.

2) Tempo de Experiência Profissional Prévia em serviços comprovadamente voltados para a saúde pública ou privada.

3) Cursos de formação continuada – extensão na área de controle de endemias e ou doenças transmitidas por vetores.

4) Cursos de formação continuada – extensão na área de saúde.

Não será cobrada taxa de inscrição para os candidatos ao processo seletivo. As inscrições e o recebimento dos documentos serão na modalidade presencial, e aceitos nos dias úteis, entre os dias 7 e 16 de junho, na Secretaria Municipal da Saúde, na avenida Ponta Grossa, nº 330, Centro. no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Deve ainda possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; declarar o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público; ter sido aprovado e classificado no concurso público; apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; e não ter sido demitido ou dispensado de cargo ou função pública por justa causa.

O edital e mais informações sobre o processo podem ser obtidas no Jornal Oficial do Município nº 776, de 2 de junho de 2021: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2021/776.pdf ou aqui:

Fonte: Prefeitura de Guaratuba