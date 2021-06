DER homologa licitação dos estudos da Ponte de Guaratuba

Um dos traçados considerados mais viáveis para a Ponte de Guaratuba tem 810 metros de extensão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) homologou o resultado da licitação para contratar a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima), e estudos preliminares de engenharia da implantação da Ponte de Guaratuba e seus acessos.

O documento, que estará disponível no Diário Oficial e no portal Compras Paraná, conclui o processo licitatório e atribui ao vencedor a responsabilidade em prestar os serviços necessários para produzir os estudos.

Agora estão em andamento os trâmites internos para a assinatura de contrato, que deve acontecer nas próximas semanas, e na sequência a emissão da ordem de serviço, que dá início às atividades.

De acordo com o DER, o contrato tem o custo de R$ 3.500.369,91, financiado por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O consórcio de empresas tem 14 meses para concluir seu trabalho. Com a conclusão do EIA/Rima e estudos preliminares, a expectativa do DER/PR é licitar a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia da ponte.

Alternativas – O estudo de impacto ambiental vai utilizar como base o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) da Ponte de Guaratuba, já concluído e aprovado pelo DER/PR.

Entre as cinco alternativas de traçado apresentadas no EVTEA, o novo edital vai validar ou propor alterações para as três mais viáveis, buscando a melhor solução para a obra, dos pontos de vista ambiental e técnico.

Em comum, elas preveem três faixas de tráfego, faixas de segurança, barreiras de segurança, além de ciclovia/passeio para ciclistas e pedestres.

Fonte: DER-PR