Procura pela 2ª dose da vacina contra covid cai 70% em Guaratuba

Durante esta sexta-feira (11), apenas 53 pessoas foram tomar a 2ª dose da vacina AstraZeneca, em Guaratuba. Situação é preocupante.

O ginásio de esportes do Parque Municipal do Canela (Piçarras), onde ocorre a vacinação contra o coronavírus, ficou vazio praticamente durante todo, cenário completamente diferente de dias atrás, quando havia filas no local.

Conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde, dentre os 180 idosos que receberam a 1ª dose da vacina AstraZeneca em 31 de março e dias próximos e que deveriam tomar reforço nesta sexta para completar a imunização. A ausência foi de 70,6% .

A Secretaria da Saúde destaca que, além de aumentar a proteção contra a covid-19, a 2ª dose ajuda a prolongá-la. O prazo entre as duas aplicações da AstraZeneca, produzida em parceria com a Fiocruz, é de aproximadamente 90 dias. Passado este prazo, a imunidade vai diminuindo, apontam os estudos.

O Vacinômetro da Prefeitura de Guaratuba aponta que o alcance da vacinação nos idosos foi acima do esperado no início, com índices superiores a 100% da estimativa, mas que não está se repetindo na 2ª dose. Foram vacinados 107,62% do público com mais de 80 anos com a 1ª dose e apenas 87,93% na 2ª dose complementar.

Resumo da vacinação do dia 10 de junho – Vacinômetro de Guaratuba

Com informações imagens da Prefeitura de Guaratuba