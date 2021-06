Litoral tem mais 9 mortes e 173 casos de covid

O Litoral do Paraná tem mais 9 mortes registradas nesta sexta-feira (18) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em seu informe sobre a covid-19: 4 em Paranaguá, 2 em Morretes, 1 em Guaratuba, 1 em Matinhos e 1 em Antonina.

Já são 925 mortes por covid na região, que tem um coeficiente de mortalidade de 308,5 óbitos / 100 mil habitantes.

Também foram confirmados 173 novos casos no Litoral: 64 em Paranaguá, 46 em Matinhos, 39 em Guaratuba, 12 em Pontal do Paraná, 9 em Antonina e 3 em Morretes. A região tem 36.414 casos confirmados desde o início da pandemia.

No Paraná, foram registradas hoje 495 mortes e 10.741 casos. O estado chega a 29.508 mortes registradas e 1.175.032 confirmações. A mortalidade no estado do Paraná é de 256,2 óbitos / 100 mil.

O Brasil teve mais 2.495 mortes e 98.832 casos. O país chega a 498.499 mortes pela covid-19 e a 17.702.630 confirmações. A mortalidade no Brasil é de 237,2 óbitos / 100 mil.