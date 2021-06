Brasil registra 500 mil óbitos por covid. No Litoral do Paraná, a mortalidade é 30% maior.

O Litoral do Paraná tem mais 8 mortes confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em seu informe sobre a covid-19 deste sábado (19): 6 em Paranaguá e 2 em Antonina.

A região já tem 833 mortes registradas pela Sesa, o que equivale a um coeficiente de mortalidade de 311,2 óbitos para cada 100 mil habitantes: 30,59% a mais do que na média do país.

O Brasil hoje ultrapassa a lamentável marca de 500 mil mortos pela covid-19, em meio a um constante aumento de casos e mortes e uma vacinação em ritmo lento.

Toda essa realidade conhecida nacionalmente é ainda mais dramática no Litoral do Paraná. Se a pandemia no Brasil tivesse a mesma proporção que no Litoral em vez dos 500.800 mortos, teríamos 654.003 perdas a lamentar.

Se os sete municípios formassem um país, ele ficaria atrás apenas do Peru (584,22 mortes / 100 mil ), roubando o 2º lugar da Hungria (306,55). O Brasil, com 238,3 mortes / 100 mil, está no 9º lugar neste triste ranking, entre 195 países*.

A Sesa também confirmou 187 novos casos no Litoral: 65 em Paranaguá, 54 em Matinhos, 35 em Guaratuba, 13 em Pontal do Paraná, 13 em Morretes e 7 em Antonina. A região já tem 36.602 casos confirmados.

No Paraná,foram registradas hoje 299 mortes. O estado chega a 29.807 óbitos e um coeficiente de 258,8 mortes / 100 mil – 8,6% a mais que no Brasil e 16,8% a menos que no Litoral.

Foram mais 11.839 casos, chegando a 1.186.587 diagnósticos confirmados.

No Brasil, foram confirmadas mais 2.301 mortes e 82.288 novos casos. O país já confirmou a doença em 17.883.750 de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, há mais de 1 milhão de casos ativos.

* Fontes: Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (17.jun) e Sesa e Ministério da Saúde (19.jun).