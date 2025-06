Estado confirma R$ 50 milhões para asfaltamento em Paranaguá

O prefeito Adriano Ramos recebeu a confirmação de que o Governo do Paraná vai destinar R$ 50 milhões para obras de pavimentação em Paranaguá. A notícia foi dada nesta segunda-feira (16) durante visita ao Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a participação do deputado federal Felipe Francischini (União).

“Hoje quero anunciar para vocês que temos reafirmado o compromisso de levar asfalto a todos os bairros. É um dia marcante para a nossa cidade e para todos que aqui vivem. Estamos determinados a promover o desenvolvimento que Paranaguá merece e agradecemos o apoio de secretários estaduais e dos deputados que têm colaborado para alcançar este objetivo junto conosco”, afirmou o prefeito Adriano Ramos.

O deputado Francischini destacou a importância da parceria com o governo estadual para viabilizar o projeto. “Quero reforçar que o governador Ratinho Junior e o secretário Guto Silva autorizaram a elaboração dos projetos que permitirão asfaltar 100% das ruas que ainda estão no barro e na areia. Somente a fase de projetos deve movimentar entre R$ 5 e R$ 10 milhões, e o investimento total previsto para a execução das obras gira em torno de R$ 50 milhões”, explicou o parlamentar.

A liberação de recursos para obras de infraestrutura no município beneficiará diferentes bairros com obras de pavimentação e, entre eles, a Ilha dos Valadares.

A vereadora Lena da Farmácia (Republicanso), que fez parte da comitiva, comemorou a conquista, ressaltando que o asfalto na Ilha dos Valadares é um sonho antigo da comunidade. “Parte desse investimento será aplicado diretamente na nossa ilha, levando infraestrutura e mais dignidade às famílias que ali vivem”, afirmou.

Além do investimento em pavimentação, Francischini também destinou R$ 220 mil para a realização da tradicional Feira da Lua, que será realizada na Praça Cyro Abalém, também na Ilha dos Valadares. O recurso contempla estrutura completa com barracas, mesas e cadeiras, promovendo o fortalecimento do comércio local e incentivando a retomada da economia na região.

O prefeito Adriano Ramos agradeceu ao parlamentar pela parceria. “É sempre uma alegria receber recursos de quem realmente se importa com a nossa cidade. Essa emenda será fundamental para avançarmos com obras importantes para a população”, concluiu.

No Palácio Iguaçu, a comitiva também foi recebida pleo Superintendente do Paraná Projetos, Eduardo Magalhães. Fizeram parte ainda ainda vice-prefeita Fabiana Parro, o secretário municipal de Governo, Thiago Campos, o chefe de Gabinete, André Ferruci, e o vereador Welington Frandji (Podemos).

Com informações e fotos da Prefeitura de Paranaguá / Jornalistas: Edye Venancio/Vanessa Yared