Câmeras da Segurança ajudam a prender ladrões de joalheria

Cena da abordagem

As câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Guaratuba permitiram a recuperação de joias roubadas e a prisão de dois suspeitos pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

O roubo aconteceu por volta das 15h30, desta quinta-feira (1º), na Joalheria Pingo de Ouro, na avenida 29 de Abril. Foram levadas peças valem cerca de R$ 100 mil, disse o proprietário à Polícia.

O secretário Jacson Braga explica que a Secretaria foi informada em seguida e buscou imagens nas câmeras instaladas nas ruas. A equipe conseguiu localizar os ladrões e o carro usado na fuga, um Ford Fiesta placas de Indaial/SC. Os profissionais da Segurança também confirmaram que eles já haviam saído da cidade.

Com os detalhes sobre o veículo, entraram em contato com diversas forças de segurança e também com a Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina.

A abordagem aconteceu no final da tarde do mesmo dia, no km 113 da BR 101, em Itajaí. Os policiais encontraram, em posse do motorista, dois estojos com 77 pingentes e 34 cordões. Os dois ocupantes do veículo disseram que haviam comprado as joias, mas não convenceram os policiais. O condutor e o passageiro, ambos de 54 anos, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia de Itajaí e as joias entregues aos donos que foram até a cidade catarinense.