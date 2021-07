Acidente com time de futsal deixa 2 mortos na BR-376 e provoca engavetamento

Acidente na BR-376, em Guaratuba, deixou 2 mortos e diversas pessoas feridas, nesta manhã de quinta-feira (8).

Por volta das 9h, um ônibus tombou no km 667, sentido sul, informou a Polícia Rodoviária Federal. “Ao tombar, ocasionou a colisão com outros veículos na via e, até o momento, foram contabilizadas 22 vítimas leves, 1 vítima grave, que estava encarcerada e já foi encaminhada ao hospital, e 2 óbitos constatados no local”, relata a PRF em nota. Os mortos foram o coordenador da categoria de base do clube, Paulo Vitor Gonzales, e um dos motoristas do ônibus, Osvaldo Silva.

O atendimento foi realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, de Garuva e de Joinville, bem como viaturas da concessionária Arteris Litoral Sul, com apoio da PRF.

O ônibus levava a equipe de futsal da cidade de Umuarama, do Noroeste do Paraná, para um jogo em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal.

Em virtude do tombamento do ônibus, houve o engavetamento com 10 veículos, inclusive uma carreta, no final da fila de diversos quilômetros. Mais 7 pessoas ficaram feridas, sendo 5 com ferimentos leves, 1 com grau moderado e uma vítima grave.