Baleia jubarte é encontrada morta em Pontal do Paraná

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Uma baleia jubarte foi encontrada morta em estado avançado de decomposição nesta terça-feira (13), no balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná. Por volta das 8h, a comunidade local avisou a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR que faz o monitoramento das praias.

A equipe foi até o local, isolou a área, fez a avaliação da carcaça e coletou materiais para a análise de saúde do animal. A baleia é fêmea juvenil, com esqueleto completo, medindo 7 metros e, segundo informações prévias dos pesquisadores, não apresenta marcas de redes de pesca. Uma investigação completa em busca da informação da causa de morte do animal ainda será realizada com auxílio de exames complementares laboratoriais.

As baleias jubartes da população do oceano Atlântico Sul vem ao Brasil anualmente para reprodução, mas passam o verão se alimentando na região Antártica. A principal área brasileira de reprodução é o litoral da Bahia, mas jubartes têm saindo avistadas com frequência na região sudeste e sul do Brasil.



No Paraná, desde o início do Projeto de Monitoramento das Praias (PMP-BS), em 2015, já foram registrados encalhes de 14 baleias da mesma espécie. Só nestes dois últimos meses, já é a terceira baleia jubarte encalhada no litoral do estado.