Litoral tem mais 3 óbitos por covid: em Guaratuba, Matinhos e Antonina

A Secretaria de Estado da Saúde confirma, nesta terça-feira (20) mais 3 mortes por covid-19 no Litoral do Paraná: Guaratuba, Matinhos e Antonina.

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informou que falecimento registrado hoje ocorreu na sexta-feira (16): uma moradora do bairro Canela, de 57 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

A região tem agora 1.057 óbitos, com uma mortalidade de 352,5 mortos / 100 mil habitantes.

Foram registrados 45 novos casos da doença na região.

Paranaguá (28)

Matinhos (10)

Morretes (3)

Guaratuba (2)

Pontal do Paraná (2)

O Litoral agora tem 39.760 casos confirmados e 21.257 pessoas recuperadas.

No Paraná, houve mais 95 mortes e 2.657 casos confirmados. O Estado agora soma 33.720 óbitos e 1.342.863 casos. A mortalidade no Paraná é de 292,8 óbitos / 100 mil.