Dois caminhões usam escape da BR-376 e quase acontece colisão

Na tarde de ontem (sexta, 23), dois caminhões usaram uma das áreas de escape da BR-376, em Guaratuba, e por pouco não houve um acidente mais grave.

O segundo motorista teve que cuidar para não bater no caminhão de socorro e depois fazer uma manobra rápida para passar na outra carreta e entrar na estreita caixa de brita e areia e conseguir parar.

A primeira entrada aconteceu às 16h23, após o motorista de uma carreta carregada com 19 toneladas de calcário notar perda de freios no km 666. Conhecedor do dispositivo no km 667,3, o motorista manobrou o veículo e adentrou 60 metros, parando em segurança.

Por volta das 17h, enquanto as equipes da concessionária Litoral Sul atendiam a primeira entrada e realizavam a retirada, outro motorista precisou utilizar o dispositivo. Após falha nos freios no km 665, ele manobrou o veículo, carregado com 29 toneladas de carne, até a área de escape.

A fumaça nas rodas mostra que ele tentou frear mais uma vez antes de se dirigir à área de escape. Manobrando rápido, ele passa rente ao caminhão de socorro e ao lado da carreta que já estava no local, adentrando um total de 115 metros. Os dois motoristas saíram ilesos.

Desde a inauguração em novembro de 2019, 75 veículos entraram na área de escape do km 667,3, possivelmente salvando 146 vidas, segundo os dados da concessionária.

