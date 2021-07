Marinha alerta para ventos de 75 km/h e agitação em alto-mar

A Marinha alerta para ventos de direção sudoeste a sudeste, de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos, entre a tarde desta terça-feira (27) e a manhã de quarta (28).

Ainda estão previstas ondas de direção sudoeste a sudoeste, com até 4 metros de altura, em alto-mar, ao norte de Laguna, no Paraná, em São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a tarde de terça e a noite de quarta.

Ao sul de Laguna

Na faixa de litoral entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a manhã de terça e a noite de quarta, poderão ocorrer ventos de direção oeste a sudoeste e até 100 km/h (55 nós).

Nesta mesma faixa e também entre a manhã de terça e a noite de quarta deve ocorrer agitação marítima, com ondas de direção sudoeste asudoeste, e até 6 metros de altura, em alto-mar. Simultaneamente, na mesma faixa, pode ocorrer ressaca, com ondas de direção sudoeste a sudeste, com até 3 metros de altura.