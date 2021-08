Julho teve chuvas e temperaturas abaixo da média

O mês de julho teve chuvas e temperaturas abaixo das médias históricas no Paraná. As anomalias de precipitação ficaram negativas em todos os setores. No oeste, centro-sul, Campos Gerais, RMC e no litoral paranaense déficits acima dos 60 mm (exemplos: Toledo (66 mm); Guarapuava (80 mm); Curitiba (78 mm; choveu apenas 14,6 mm) e Guaratuba (78 mm).

Em parte do noroeste as anomalias ficaram bem perto das médias históricas (Umuarama e Cianorte, o déficit foi de 11 mm). Houve duas (2) frentes frias que avançaram pelo Estado, entre os dias 15 e 17/07 e entre 27 e 28/07. No início do mês atuou um bloqueio atmosférico que inibiu a ocorrência de chuvas em boa parte do Paraná.

Com os baixos índices de chuvas, o nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) chegou nesta segunda-feira (2) a 49,7%. Esse indicador leva a Sanepar a estudar a possibilidade de implantar um modelo mais rígido de rodízio no fornecimento de água a partir da segunda quinzena de agosto. Atualmente, moradores de Curitiba e Região Metropolitana são abastecidos durante 60 horas de forma contínua, com suspensão no fornecimento de água por 36 horas.

As temperaturas médias também ficaram abaixo das médias em todo o Paraná, isto por conta de duas fortes massas de ar polar que atuaram no Estado ao longo do mês. Entre 18 e 20/07 e no final do mês (28 a 30/07) houve temperaturas negativas em várias cidades, com geadas amplas nas diversas regiões paranaenses e chuva congelada no centro-norte (Pitanga, Telêmaco Borba, Araruna).

Em Paranavaí (0,0°C), Cascavel (-4,1°C) e Ponta Grossa (-4,3°C) tivemos, no dia 29/07, recordes de frio desde 1997 (quando foram instaladas as estações meteorológicas). Menor temperatura no Estado ocorreu em General Carneiro no dia 20/07: -7,9°C. Maior valor ocorreu em Loanda: 33,9°C no dia 26/07.

Em Guaraqueçaba, a marca de 0ºC verificada no dia 30, bateu o recorde de 0,30ºC registrado no dia 24 de julho de 2013.

Recordes de temperatura mínima do ar (°C) em 2021 Município 29/07/2021 30/07/2021 Recorde anterior Data Altônia 1,1 1,6 07/07/2019 Capanema -1,7 -1,1 06/07/2019 Foz do Iguaçu -1,8 -1,6 07/07/2019 Guaíra -0,9 -0,4 14/07/2000 Guaraqueçaba 0,0 0,3 24/07/2013 Santa Helena -2,3 -2,1 19/07/2017 e 06/07/2019 Paranavaí 0,0 0,1 18/07/2017 Cascavel -4,1 -4,0 06/07/2019 Ponta Grossa -4,3 -4,2 19/07/2021

Fonte: Simepar