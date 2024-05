Pontal publica novo chamamento do concurso público da Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Pontal do Paraná publicou novo chamamento do concurso público realizado pela Prefeitura. Os convocados serão recepcionados os convocados na sexta-feira (3), às 9h, no Centro de Capacitação, na rua Dídio Costa, 422, em Praia de Leste.

Na ocasião será realizada a escolha de vagas pelos aprovados por ordem de classificação. Todos os convocados devem apresentar a documentação exigida no Departamento de Recursos Humanos (RH), no prédio da Prefeitura de Pontal do Paraná. na PR-407, KM 19, nº 215, ), em horário comercial, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, no prazo de dez dias contados da publicação do edital de chamamento.

Mesmo se a documentação ainda não estiver completa nesta sexta, todos os convocados devem se apresentar para a escolha da vaga. No entanto, só poderão assumir aqueles que estiverem liberados pelo RH após a conferência completa.

Informações na Central de Vagas da Educação; Whatsapp (41) 93500-8115.

Leia o edital:

https://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/12183/300424120528_edital_0372024__convocacao_smed_29_04_2024_pdf.pdf