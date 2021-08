Guaratuba inicia vacinação para faixa de 27 a 30 anos

Central de Vacinação fica no ginásio do Parque Municipal da região do Canela

Guaratuba iniciará na segunda-feira (16), a vacinação contra covid-19 para as pessoas de 27 a 30 anos que estão cadastradas no site http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que também agendará dias específicos para quem não compareceu para tomar a vacina na data marcada para a vacinação de sua faixa etária.

Segundo o secretário da Saúde, Gabriel Modesto, o alto índice de faltas aos agendamentos permite avançar mais rápido na vacinação por faixa etária, priorizando aqueles que já fizeram o cadastro com antecedência e aguardam o agendamento para sua faixa etária.

A população de 18 a 26 anos já deve realizar o cadastro para receber a vacina e aguardar o agendamento.

A aplicação das vacinas é feita na Central de Vacinação, instalada no ginásio do Parque Municipal da região do Canela (Piçarras), das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h, de segunda a sexta-feira.