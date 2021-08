Litoral prepara estratégia de testagem da covid na Operação Verão

Reunião foi na Colônia dos Fiscais, onde fica a Central de Coleta de Testes de Guaratuba (fotos: Prefeitura de Guaratuba)

Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná deverão manter centros de coleta para organizar as testagens de covid-19 durante a temporada de verão, seguindo o modelo que Guaratuba.

Este foi um dos assuntos tratados na reunião conjunta do Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde (Cresems) do Litoral (1ª Regional de Saúde do Estado) e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa), realizada na sexta-feira (20).

O Cresems é presidido pelo secretário municipal de Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto de Oliveira, e o Cislipa pelo prefeito de Antonina, Zé Paulo Azim, representado pelo secretário de Saúde do município, Odileno Garcia Toledo.

Gabriel Modesto recebeu os visitantes na Colônia dos Fiscais, espaço cedido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná para vários eventos de saúde e até para o atendimento à covid-19 – inclusive é onde funciona a Central de Coletas de Testes do município.

Também participaram das discussões o diretor da 1ª Regional, José Carlos de Abreu, a secretária da Saúde de Pontal, Carmen Cristina Moura dos Santos, a diretora de Atenção à Saúde de Matinhos, Cleonice dos Santos Ferreira, representantes do município de Morretes e Paranaguá e a apoiadora do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems/PR) no Litoral, Michele Straub.

No encontro, além das questões relativas à Operação Verão, os gestores também discutiram a realização de mutirões de cirurgias eletivas e as outras estratégias de testagem e rastreamento da covid-19. O litoral ainda não teve nenhuma confirmação da variante delta, mas já houve 58 casos e 19 óbitos no Paraná, a maior parte na Região Metropolitana de Curitiba.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba