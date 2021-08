Embalado pela campanha “Vem Pra Foz”, turismo da Itaipu segue em crescimento

Fotos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

O turismo da Itaipu segue tendência de crescimento em 2021 com aumento gradual de visitantes ao longo do primeiro semestre do ano. Considerando as visitas institucionais e turísticas apenas da margem brasileira da usina, 30.025 pessoas passaram pelos atrativos no mês de julho. O crescimento acompanhou a evolução da capacidade de atendimento que foi de 30% entre janeiro e março, 50% de abril a julho, chegando aos atuais 70%, seguindo os decretos estadual e municipal.

Os números refletem o sucesso da campanha “Vem para Foz!”, capitaneada pela Comunicação Social de Itaipu em parceria com o trade turístico da cidade. Além de mostrar a variedade de opções turísticas do Destino Iguaçu, a iniciativa mostra que os atrativos são seguros para receber os turistas, devido à adoção de práticas sanitárias no combate à pandemia da covid-19, desde o ano passado.

A cobertura da imunização de Foz do Iguaçu, que já supera 90% da população vacinada com a primeira dose, também tem colaborado para frear a doença e atrair ainda mais visitantes.

“Estamos trabalhando para retomada da atividade turística por meio de campanhas, como o “Vem para Foz!”, e o investimento em capacitação dos serviços, com a oferta de treinamentos para os trabalhadores do ramo”, considerou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira. Segundo ele, quando tudo voltar à normalidade, o Destino Iguaçu saíra na frente dos outros destinos turísticos do País.

Ao longo do ano houve uma evolução gradual nas visitas aos atrativos de Itaipu. Desconsiderando os meses de janeiro e fevereiro, que são períodos de férias e de maior movimentação, o número de visitantes cresceu mês a mês, saindo dos 7.799 turistas em março até os mais de 30 mil, em julho. O carro-chefe foi a Visita Panorâmica, que atraiu 21.803 turistas no mês passado.

Por conta da pandemia, o Complexo Turístico Itaipu (CTI) está operando apenas com três atrativos – a Visita Panorâmica, o Ecomuseu e o Refúgio Biológico. Também são oferecidas as visitas institucionais panorâmica.

Outra mudança significativa aconteceu a partir de abril, com o encerramento do atendimento às terças-feiras, utilizado para manutenção e para garantir maior segurança sanitária aos turistas nos outros dias da semana. Até então, o CTI atendia sete dias por semana.

Turismo em alta

Com o mote “Natureza, emoção e muita energia. Várias viagens num só destino”, a campanha “Vem para Foz” tem o objetivo de mostrar que a região tem um grande pacote de atrativos, como as Cataratas do Iguaçu, a Itaipu, o Marco das Três Fronteiras, aliados a shows e diversão para toda as idades, boa hotelaria e estrutura de conforto que inclui compras e gastronomia diversificada.

Além da campanha, o cuidado dos atrativos em se adaptar rapidamente aos protocolos de segurança sanitária estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou a confiança dos turistas em visitar a cidade. Em 2020, os atrativos receberam o Certificado de Responsabilidade Sanitária e o Selo de Ambiente Protegido.

Essas duas medidas trouxeram resultados. No mês de julho, por exemplo, foram 50.253 embarques e desembarques na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, uma alta de 20,1% em relação ao mês anterior. Na média, houve um aumento de 15,6% nos últimos três meses.

A alta movimentação na cidade também refletiu no aumento de turistas às Cataratas do Iguaçu. No mês de julho foram vendidos 56.819 ingressos no Parque Nacional do Iguaçu, um aumento de 104,8% no comparativo a junho.

A expectativa que a visitação aumente anda mais até o final do ano, por conta dos feriados prolongados, a reabertura gradual da fronteira da Argentina, prevista para começar até meados de outubro; e a retomada dos grandes eventos de fim de ano, como o Natal de Água e Luzes, voltado para turistas e comunidade local.

Traveller’s Choice

Em agosto, o turismo da Itaipu recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o selo Traveller’s Choice, do site de viagens TripAdvisor. Os vencedores do prêmio são selecionados, anualmente, com base no feedback de milhões de usuários do Tripadvisor. Os melhores dos melhores destacam, não apenas as escolhas populares, mas as experiências verdadeiramente excepcionais que fazem os viajantes voltarem.