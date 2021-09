Equipe de Guaratuba participa de treinamento sobre produtos perigosos na Serra do Mar

Equipe de Guaratuba participa de treinamento sobre produtos perigosos na Serra do Mar

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba participou, nesta quarta-feira (1º), da Operação Produtos Perigosos Serra Segura SC, realizada com diversos órgãos federais e do estado de Santa Catarina.

Também fizeram parte equipe da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Sama), da Vigilância Sanitária, todos de Joinville (SC), além da da Polícia Rodoviária Estadual, Defesa Civil do Estado, Instituto do Meio Ambiente (IMA), todos do Governo de Santa Catarina, e equipe da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Os veículos que foram parados na ação tiveram seus documentos verificados, a documentação da carga vistoriada e também as suas condições mecânicas analisadas. Um dos caminhões averiguados estava com os freios danificados, o que poderia ter causado um acidente na descida da Serra Dona Francisca, que é Área de Proteção Ambiental (APA). Na região estão situadas as Bacias Hidrográficas dos rios Cubatão e Piraí.

“A operação é vital para que veículos com cargas perigosas não desçam a serra com problemas mecânicos e causem um grande desastre ambiental”, destacou o gerente da Defesa Civil de Joinville, Marnio Luiz Pereira.

De acordo com a secretaria de Guaratuba, sua equipe participou com o intuito de aprender um pouco mais e ter o manejo para lidar com desastres que ocorrem na Serra do Mar, principalmente em decorrência de acidentes na rodovia BR-376.