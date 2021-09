Litoral terá ventos fortes nos próximos dias

A faixa litorânea que vai de Laguna, em Santa Catarina, até o Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, passando por toda a costa do Paraná e de São Paulo, terá ventos de até 75 km/h (40 nós), entre a noite desta terça-feira, 7 de setembro, e a noite de quarta (8).

A previsão é do Centro de Hidrografia da Marinha. De acordo com os meteorologistas do CHM, o fenômeno é resultado da intensificação de um sistema de alta pressão.

Já na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, deverá ocorrer ventos de 60 km/h (33 nós), entre a noite desta segunda-feira (6) e a noite de terça, chegando a 88 km/h (47 nós) entre as noites de terça e quarta, 7 e 8 de setembro.

Com informações da Capitania dos Portos do Paraná