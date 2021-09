Covid: Cubatão tem reforço na saúde e ambulância 24 horas

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba reforçou o atendimento na área rural do município por conta da situação de alerta e necessidade de atendimento aos pacientes com covid-19.

Foi implantado um plano de contingência, com uma ambulância 24 horas na localidade do Cubatão (sede da Secretaria Especial para Demandas da Área Rural) que ficará disponível nos próximos 14 dias, com motorista e técnica de enfermagem da localidade.

A ação pretende facilitar a avaliação e monitoramento destes pacientes, com a oximetria, por exemplo, e encaminhamento em menor tempo para o Pronto Socorro em caso de sinais de risco.

A ambulância foi emprestada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) em apoio a situação na área rural de Guaratuba.

A Secretaria da Saúde também intensificou o atendimento médico, com um profissional avaliando e atendendo os pacientes com covid-19 nesta sexta-feira (10), no sábado (11) e na segunda-feira (13) e a entrega dos medicamentos necessários. Um médico do Pronto Socorro Municipal também estará prestando suporte para equipe daquela localidade.

Guaratuba divulgou alerta para a área rural na última segunda-feira (6) depois da constatação da elevação de casos de covid-19. Após rastreio nas localidades, o resultado foi que do total de 92 testes realizados, 16 tiveram resultado positivo, cerca de 18%, enquanto a média geral da cidade é de cerca de 4% de positivos no total de testes realizados.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba