Limpeza das praias em Matinhos, Pontal e Paranaguá será no sábado (25)

Os mutirões de limpeza das praias em Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá deverão acontecer no próximo sábado (25).

Os eventos estavam marcados para o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, comemorado no sábado passado, dia 18, mas foram transferidos por causa da previsão de chuvas. Guaratuba manteve o seu mutirão e recolheu 6 toneladas de lixo da baía e da orla marítima.

As ações estão programadas nas praias de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná seguindo protocolos de saúde, como grupos reduzidos de até 10 participantes, distanciamento, aferição de temperatura dos grupos, uso obrigatório de máscara, além de luvas e disponibilização de álcool em gel. A ação ocorrerá das 8h30 às 11h20, e é coordenada pelas unidades do Sesc Caiobá e Paranaguá, além de diversos parceiros.

O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (International Coastal Cleanup) também está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para esta década (2021 a 2030), da Organização das Nações Unidas (ONU). É um apelo global voltado ao objetivo 14 – Vida na Água, que versa sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

A data tem sido celebrada pelo Sesc PR ao longo desta semana, com lives com assuntos relacionados à temática. Toda a programação do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias é uma parceria entre o Sesc PR, Fecomércio PR, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), Unespar Paranaguá, UFPR Litoral, Laboratório de Ecologia e Conservação – CEM – UFPR, Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia – CEM – UFPR, ONG Parceiros do Mar, Associação MarBrasil, Programa Rebimar, Instituto Guaju, Amcorespp, Amagem, secretarias do Meio Ambiente e prefeituras de Matinhos, Guaratuba, Paranaguá e Pontal do Paraná, Paraná Turismo e Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá.