Barqueiros da Ilha do Mel vencem licitação dos terminais de embarque

Foto: Cesar Ramires / Facebook da Prefeitura de Pontal do Paraná

A Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline) venceu a licitação para administrar os terminais de embarque e desembarque de passageiros, em Pontal do Sul (Pontal do Paraná), e Nova Brasília e Encantadas na Ilha do Mel (Paranaguá).

A licitação foi realizada nos termos do convênio 01/2021, firmado entre o Estado do Paraná e Pontal do Paraná, com interveniência do Instituto Água e Terra (IAT) e da Prefeitura de Paranaguá.

A Abaline é composta por moradores da Ilha que há décadas fazem a travessia de barco, uma das principais fontes de renda da comunidade, e já administrava os terminais.

A associação ficará responsável pelo controle de tickets para as empresas autorizadas pelo estado a operar o transporte aquaviário de passageiros, incluindo a prestação de serviço de manutenção, segurança, vigilância 24 horas, limpeza e fiscalização dos acessos no cais.

Com informações da TVCI e Facebook da Prefeitura de Pontal