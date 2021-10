Moradora de Morretes agradece ajuda de PMs e faz desabafo

Uma moradora de Morretes usou o seu perfil no Facebook para agradecer o trabalho feito por dois policiais militares da cidade. Também respondeu as pessoas que tiraram fotos da situação. O caso aconteceu nesta semana e foi divulgado hoje pela Polícia Militar.

A moça, identificada como Glendha Maris, contou em seu depoimento que dirigia por uma rua da cidade, quando teve que parar o veículo por conta de um vazamento de combustível. Nesse momento, dois policiais militares que passavam em patrulhamento pelo local, cabo Amorim e soldado Silvério, viram a situação complicada da motorista e ofereceram ajuda.

Na sua postagem, a morretense contou que estava muito nervosa e não sabia o que fazer. Com o auxílio dos policiais, o problema foi rapidamente resolvido e ela pôde seguir em frente. Várias pessoas que transitavam pelo local registraram a ação. Ela respondeu: “…para aquelas pessoas que passavam e tiravam fotos … pois acham que só pq tem uns policiais que estão verificando o seu carro já pensam que existe algo de errado, não, não havia nada de irregular…”, desabafou. Leia o texto completo da postagem.

“A função policial militar vai muito além do enfrentamento à criminalidade, promovendo a segurança pública não só por meio de ações repressivas, mas também, sobretudo, preventivas e imediatas, trazendo qualidade de vida e ajudando a quem precisa, no momento em que precisa”, comentou a Comunicação Social do 9º Batalhão, ao divulgar a notícia.

Reprodução (Imagem: 9º BPM)