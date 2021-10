Nova geração de Matinhos também é destaque no surf em piscina

Encerradas as disputas do Rip Curl Grom Search 2021, em Itupeva (SP), com uma excelente participação dos surfistas da nova geração de Matinhos.

A competição aconteceu na quarta (6) e quinta (7), em uma piscina de ondas artificiais. Anuar Chiah volta para casa com dois vice-campeonatos. Ele terminou em segundo lugar nas categorias sub-12 e sub-14.

Além disso, Gabriely Vasque e Luara Mandelli terminaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, na categoria sub-14 feminina. A competição ainda contou com a participação de Lukas Camargo, que também é de Matinhos, e de Lucas Cainã, da Ilha do Mel (Paranaguá).

As provas do Rip Curl Grom Search foram disputadas numa piscina de ondas artificiais na Praia da Grama, usando a tecnologia Wavegarden Cove 2.0. A competição contou com os 56 melhores surfistas com até 16 anos de idade do Brasil, de sete estados. Além dos 50 atletas definidos nas seletivas online, outros seis foram convidados pela organização.







Foto: Divulgação

Fonte e fotos: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos