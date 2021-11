Portos do Paraná e parceiros promovem ação social em Piaçaguera e Amparo

Imagem: Google Maps

Nesta quinta-feira (11), das 10h às 15h, a empresa pública Portos do Paraná levará ações e serviços até a comunidades de Piaçaguera e Amparo, que ficam próximas, na margem norte da baía de Paranaguá.

A expectativa é reunir 120 pessoas de todo o entorno. São várias as entidades envolvidas na ação.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) vai promover corte de cabelo e manicure. O Serviço Social do Comércio (Sesc) oficinas de geração de renda; atividades esportivas, jogos e consultas jurídicas.

A Global Saúde fará aferição de glicose e pressão, testes rápidos e vouchers para consultas. A CIA Ambiental jogos educativos. A Marinha do Brasil estará presente para tirar dúvidas a respeito de cursos, registro de embarcações, entre outros; assim como a UASP – Unidade de Segurança Portuária.

Além desses serviços, será servido por alunos do Senac um almoço de integração com a comunidade. No cardápio, galinhada, com sagu de sobremesa.

Esta é a segunda vez que o evento é realizado fora do Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá. A primeira edição foi em dezembro de 2019, na Ilha do Mel. Durante o ano passado o “Porto em Ação” não foi realizado devido às restrições impostas pela Covid-19.

Porto em Ação em Piaçaguera e Amparo

Data: quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Horário: das 10h às 15h

Local: Na cozinha comunitária da comunidade de Piaçaguera.