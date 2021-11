Quatro pessoas morrem em acidente na Estrada Cornelsen

Um acidente na Estrada Cornelsen, que liga Guaratuba a Itapoá (SC), por volta das 18h30 desta quinta-feira (18) deixou quatro pessoas mortas.

Todas as vítimas estavam em um Ford Ecosport com placas de Maringá, Norte do Paraná.

Segundo relato divulgado nas redes sociais, o automóvel invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão Mercedes Benz. O acidente aconteceu do lado catarinense, próximo à ponte do rio Saí Guaçu, que faz a divisa entre o Paraná e Santa Catarina. O carro seguia em direção a Itapoá e o caminhão em direção à PR-412, em Guaratuba.

Três ocupantes do carro morreram na hora e uma quarta vítima faleceu quando era atendida.