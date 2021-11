Guaraqueçaba inaugura Central do Cidadão e lança Estrela do Mar

Foto: Arquivo AEN

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de Guaraqueçaba inaugura um centro de atendimento e lança o “maior programa municipal de educação ambiental”.

Por recomendação da Vigilância Sanitária, em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia da covid-19, os eventos serão divididos em etapas a fim de evitar aglomerações, explica a Comunicação Social do Município.

Às 14h acontecerá na sede (centro) a inauguração da Central do Cidadão, um espaço que reunirá agências e postos de atendimento de diversas entidades estaduais e federais. Na sequência, às 15h haverá o lançamento do programa Estrela do Mar.

Central do Cidadão

A Inauguração da Central do Cidadão será dividida em uma primeira solenidade de entrega da obra concluída e o ponto de atendimento do Detran-PR e Instituto de Identificação.

Nas semanas seguintes, já dentro da Central do Cidadão, serão inaugurados os postos de atendimento da Fomento Paraná, IBGE, Incra, Secretaria do Patrimônio da União (SPU), INSS e Receita Federal.

Estrela do Mar

O programa Estrela do Mar será relançado neste primeiro evento para poucos convidados, informa a prefeitura. Na sequência serão realizados lançamentos nas comunidades. Ele foi criado em 2015 na primeira gestão da atual prefeita Lilian Ramos.

O programa consiste em envolver as mulheres das comunidades pesqueiras na limpeza de praias, trilhas, manguezais e outras áreas naturais. Elas farão o trabalho duas vezes por semana e a prefeitura oferece como contrapartida uma cesta básica a cada uma delas.

Além da participação direta das mulheres, o programa busca conscientizar as comunidades e também os turistas e veranistas sobre a destinação correta de resíduos e a preservação do meio ambiente.