Paranaguá tem espetáculo “Um Dia de Natal no Grande Mar Redondo”

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro (sexta, sábado e domingo), a partir das 20h, acontece quarta edição do “Natal em Paranaguá”, um espetáculo natalino que mistura teatro, música, 3D e performance.

Parte das apresentações poderão ser vistas na fachada do Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá (MAE), da Universidade Federal do Paraná, na Praça Mario Roque, que se transforma em uma grande tela com projeção mapeada.

A apresentação abordará um conto exclusivo com o espetáculo “Um Dia de Natal no Grande Mar Redondo”, que apresentará as aventuras de Benedito, um menino curioso que gosta de entender o sentido das coisas e suas reflexões em pontos turísticos de Paranaguá.

Todo o espetáculo contará com recurso de audiodescrição e também com intérprete de Libras. A classificação é livre e é recomendado que as pessoas levem suas cadeiras de praias ou cangas para poderem assistir ao espetáculo da praça mais confortavelmente.

O “Natal em Paranaguá” é apresentado pela Cattalini Terminais Marítimos e pela Fertipar Fertilizantes, com patrocínio da Copel e do Governo do Estado do Paraná, com apoio da Rocha Terminais Portuários e Logística, PASA – Paraná Operações Portuárias, Prefeitura Municipal de Paranaguá e Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá A realização é da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo | Governo Federal.

Show ao vivo – Além da peça especial que mistura palco e projeção, o “Natal em Paranaguá” contará com um show de abertura, com o Quarteto InTom-C, que apresentará um musical voltado à comparação entre o “Natal do caiçara” e o “Natal do restante do mundo”.

“Um Dia de Natal no Grande Mar Redondo” e show com Quarteto InTom-C.

Data: 17, 18 e 19 de dezembro de 2021

Local: Paredes da fachada do Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá

Praça Mario Roque (General Carneiro, 2-86 – Centro Histórico)

Horário: 20 horas. Entrada: Gratuita

Classificação: Livre