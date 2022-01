Polícia avança nas investigações dos dois primeiros homicídios de 2022

Delegacia de Matinhos

A Polícia Civil pede que a população colabore com informações que auxiliem nas investigações de um homicídio ocorrido no dia 1º de janeiro, no balneário de Saint Etienne, em Matinhos. Imagens de câmera de monitoramento em poder da polícia podem ajudar a elucidar o caso.

Patrick Waleski de Freitas, de 32 anos, foi atingido por 3 tiros e socorrido por sua mãe.

A vítima foi levada em estado grave para a UPA de Praia Grande e depois transferida pelo helicóptero do BPMoa para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde faleceu.

A Polícia Civil informa que segue realizando diligências para esclarecer o crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, através dos números 181, Disque-Denúncia, 197 da PCPR ou (41) 41 99991-8180, diretamente à equipe de investigação.

Pontal do Paraná – A Polícia Civil também está investigando o caso de um homicídio que vitimou um homem, de 39 anos, em em Pontal do Paraná. Leandro Cardoso Jubainski foi encontrado com perfurações de faca no domingo (3), próximo ao campus do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, no balnerário de Pontal do Sul.

A equipe do Instituto de Identificação foi acionada para fazer o reconhecimento do corpo. Os servidores foram até o local para colher as digitais e em duas horas conseguiram identificar a vítima.

A identificação aconteceu através do confronto entre impressões digitais e o banco de dados do IIPR. Testemunhas e pessoas do convívio do falecido serão ouvidas nos próximos dias.