Estratégias para apostar no MMA

As origens das artes marciais mistas remontam aos antigos jogos olímpicos em 648 aC, que combinavam luta livre com golpes. Hoje em dia, tornou-se um dos esportes que mais cresce no mundo, graças à família Gracie que introduziu o Jiu Jitsu brasileiro nos EUA na década de 1990.

Cresceu muito do UFC 1 em 1993, que teve 86 mil pay-per-views, para o UFC 229: Khabib vs. McGregor, que vendeu 2,4 milhões de PPVs. Na 22Bets, você pode apostar com segurança no MMA e em muitas outras modalidades esportivas.

Regras da gaiola

O MMA combina socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e grappling para formar a forma mais completa de combate.

Dois lutadores entram na luta, um sairá vitorioso a menos que haja um empate. Três juízes estão do lado da gaiola e julgam a luta com base em um sistema de pontuação de 10 pontos. 10 pontos devem ser concedidos ao vencedor da rodada e 9 pontos ou menos ao perdedor. Um (10-9) round é marcado quando um competidor vence por uma margem apertada, um (10-8) é quando um competidor domina o outro lutador com uma mistura de golpes e grappling. A (10-8) seria um desempenho dominante unilateral completo. Em raras ocorrências quando a rodada está empatada, é pontuado (10-10).

Os juízes levam em consideração uma mistura de diferentes fatores, como golpes efetivos, grappling, dominância, agressividade e defesa. O golpe efetivo é determinado pelos golpes legais significativos e também pelos golpes ilegais, que podem levar a uma dedução de pontos com base na opinião dos árbitros.

As quedas são um componente importante para as apostas no MMA, como Khabib Nurmagomedov, por exemplo, que acertou 21 quedas em Abel Trujillo no UFC 160. Isso também mostra domínio nos olhos dos juízes e, uma vez que Khabib derruba seus oponentes, ele os tortura com vários tiros na cabeça e membros.

Conheça seu lutador

Os lutadores de MMA tradicionalmente vinham de uma área específica em que são excelentes. Por exemplo, Demian Maia vem de uma formação brasileira de Jiu Jitsu, com 13 vitórias por finalização em seu currículo. Stephen “Wonderboy” Thompson vem de kickboxing e karatê, então espere que ele supere seus oponentes e vença por decisão ou nocaute técnico.

Existem sites de estatísticas de lutadores do UFC, como o ufcstats.com, que detalham os principais pontos fortes e fracos de lutadores específicos. É importante observar os knockdowns, golpes por minuto, quedas, precisão e defesa.

Estratégia de Apostas MMA

Apostar em underdogs subvalorizados com base no conhecimento perspicaz de ambos os estilos de lutadores e performances recentes é a chave para o sucesso nas apostas de MMA. É por isso que podemos ajudar com as últimas probabilidades, previsões e dicas de apostas do UFC, listadas na seção UFC e MMA.

Fazer apostas simples em favoritos esmagadores não vale a pena, a menos que você esteja apostando algumas centenas. Esses lutadores do UFC Jon Jones, Khabib Nurmagomedov e Amanda Nunes provavelmente serão os favoritos em suas próximas lutas no UFC.

Apostas de MMA ao vivo

Apostar em uma luta de MMA ao vivo é diferente dos outros grandes esportes. As probabilidades tendem a mudar rapidamente, então você deve estar preparado para apostar antes que a luta mude drasticamente para aproveitar as probabilidades atuais antes que elas sejam atualizadas. As casas de apostas também tendem a congelar as apostas nos estágios da luta devido às grandes apostas sendo feitas no último segundo. Recomendamos fazer sua pesquisa e não exagerar na luta e manter suas escolhas pré-luta até que você esteja confortável e lucrativo nas apostas de MMA.